شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يُحدد منتصف سبتمبر المقبل لانطلاق دورى المرتبط الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على الموعد المبدئي لانطلاق بطولة دوري المرتبط رجال لموسم 2021-2021 وبداية الموسم الجديد. واستقر مجلس الإدارة على منتصف شهر سبتمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لانطلاق موسم كرة السلة المصرية ببطولة دوري المرتبط.

وأرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا صباح اليوم، الأحد، لأندية الدوري الممتاز لإخطارهم بموعد انطلاق الموسم.

وكان الأهلى قد توج بدورى المرتبط الموسم الماضى بينما توج الزمالك بدورى السوبر أما الاتحاد السكندري فتوج ببطولة كأس مصر.