شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رد فعل حجازى وعمار حمدى أثناء مسحة كورونا فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو المنتخب الأولمبى، بقياد شوقى غريب، صباح اليوم الأحد، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا خلال معسكره المغلق قبل السفر لليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، وتعتبر هذه المسحة هى الثانية فى المعسكر الحالى، ويتبقي مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتباينت ردود فعل اللاعبين أثناء عمل المسحة، حيث سادت حالة من القلق على أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى قبل إجراء المسحة قبل أن ينجح الطبيب فى تهدئته.

أما عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى فكان أكثر اللاعبين خوفاً أثناء إجراء المسحة، وهو ما استدعى تدخل شوقى غريب المدير الفنى لتهدئة اللاعبين حتى تم الانتهاء من إجراء المسحة.



حجازى



رمضان صبحى



عمار حمدى



وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.