شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريبات بدنية لعواد وجنش فى الجيم استعداداً لاستئناف المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض ثنائي حراسة مرمى نادي الزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً للعودة إلى تدريبات الفريق، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب تأجيل مباراة غزل المحلة في الدوري إلى يوم 3 أغسطس.

وتحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، عن أسماء اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين والعمل على تحقيق بطولتى الدورى وكأس مصر الذان يشارك بهما الفريق.

وأبدى كارتيرون موافقته على فتح باب الرحيل على سبيل الإعارة لبعض اللاعبين الشباب بالفريق من أجل اكتسابهم المزيد من الخبرات والعمل على تجهيزهم ليصبحوا الأعمدة الأساسية لفريق الزمالك فى المستقبل القريب، خاصة وإن قطاع الناشئين أفرز عدد كبير من اللاعبين المميزون والذين كونوا فريق "الأمل" بالزمالك، ولفت نظر كارتيرون عدد من اللاعبين مثل سيد نيمار وأحمد زكى وغريهم ممن تقرر تصعيدهم لصفوف الفريق الأول بسبب مستواهم المميز.

فى سياق متصل، أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون ترحيبه بعودة مصطفى فتحى لصفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته لسموحة بنهاية الموسم الجارى، ورغم إن هناك محاولات من إدارة النادى السكندرى من أجل تجديد استعارة اللاعب إلا إن الزمالك أكد تمسكه بعودة مصطفى فتحى خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب منذ انتقاله لسموحة فى بداية الموسم الحالى.