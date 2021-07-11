شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: معلول لم يطلب المساواة بساسي واتفقنا مع صلاح على التمديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن إدارة ناديه اتفقت مع نجمى الفريق التونسى على معلول وصلاح محسن على تمديد عقودهما خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على كافة التفاصيل وبنود التعاقد الجديد، موضحاً أنه لا صحة لاشتراط معلول الحصول على نفس المبلغ الذى كان سيحصل عليه فرجانى ساسى فى الزمالك.

وشدد المصدر على أن هناك رغبة بين الأهلى وعلى معلول على الاستمرار لأطول فترة زمنية، حيث يرغب الدولى التونسى فى ختام مسيرته الكروية مع الأهلى، خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها الظهير الدولى مع الفريق الأحمر، وفوزه بجميع البطولات الممكنة، كما أن الفريق على وشك تحقيق البطولة الأفريقية العاشرة بعد الصعود للمباراة النهائية ومواجهة كايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل.

وأضاف المصدر، أنه تم الاتفاق على تمديد عقد صلاح محسن وتعديل عقده مع الفريق الذى ينتهى الموسم المقبل، على أن يتم تمديده 4 سنوات تتضمن الموسم المقبل، ويتضمن الاتفاق تعديل عقد اللاعب ماليا خلال السنوات الأربعة فيما تم تأجيل التوقيع الى ما بعد الأولمبياد التى سيشارك فيها اللاعب.