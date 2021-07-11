شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أكرم توفيق لدكة الأهلي أمام المقاصة فى الدوري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مواصلة الدفع بـ أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق فى مباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد باستاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ورغم عودة محمد هانى لقائمة الأهلى التى ستخوض مباراة المقاصة الليلة، وتأكيد جاهزية اللاعب لخوض المباراة، إلا أن موسيمانى يرغب فى مواصلة الدفع بأكرم توفيق فى مباراة الليلة على حساب هانى الظهير الأساسى للفريق.

وغاب محمد هانى عن المشاركة مع الأهلى منذ مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى بعد تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، ليستغل بديله أكرم توفيق الفرصة ويحجز مكاناً أساسياً فى تشكيل المارد الأحمر ويخطف لقب رجل المباراة فى أكثر من لقاء بفدائية وأداء منقطع النظير.

وتعد مباراة كايزر تشيفز هى الأخيرة لأكرم توفيق مع الأهلى قبل السفر لطوكيو لخوض مباريات المنتخب الأولمبى، وبالتالى يسعى موسيمانى لتجهيز محمد هانى لاستعادة فورمته الفنية والبدنية قبل العودة لخلافة أكرم توفيق فى تشكيل الأهلى طوال فترة غيابه.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.