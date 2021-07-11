شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بولندا يزور بعثة منتخب الطائرة بفندق الإقامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حاتم تاج الدين، سفير مصر فى بولندا، على زيارة مقر بعثة منتخب الكرة الطائرة الأول للرجال الموجود فى كراكو ببولندا لخوض دورة ودية دولية استعدادا لأفريقيا. وقدم تاج الدين التهنئة للجهاز الفنى بقيادة محمد اللقانى واللاعبين ومحمد المهدى رئيس البعثة على الفوز بالمباراتين أمام أذربيجان والنرويج بنتيجة 3 /0 قبل أن يلتقى اليوم بولندا فى ختام البطولة.

كما حرص محمد المهدى رئيس بعثة المنتخب المصرى على تقديم درع الاتحاد للسفير كهدية تذكارية تقديرا لمجهوداته .

وتوجه، فجر الخميس الماضى، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى النمسا للترانزيت، قبل التوجه لبولندا للمشاركة فى هذه الدورة استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

واستعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة.

تضم البعثة كلا من:

أولا: الجهاز الفني والطبي والإداري

1- محمد المهدي ... رئيس البعثة

2- محمد اللقاني ... مدير فني

3- محمد بخيت ... مدرب عام

4-هاني سمير ... محلل تقني

5- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

6- هاني فكري ... مدير إداري

ثانيآ : اللاعبون

1-أحمد فتحي

2- أشرف اللقاني

3- هشام يسري

4- أحمد القطب

5- عبد الرحمن سعودي

6- محمد عبد المحسن

7- محمد مجدي الجون

8- محمد علي المهدي

9- عبد الحليم عبو

10- أحمد سعيد

11- مصطفي محمد دبشه

12- أحمد محمد ضياء

13- محمد مصطفي لعبه

14- محمد رضا عبد المجيد

15 - أحمد عزمي