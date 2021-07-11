شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الحكيم: مختار مختار كان يخصم مستحقاتنا حال الهزيمة من الأهلى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الحكيم، لاعب بتروجت السابق، أن الحديث عن نغمة تفويت المدربين لصالح الأهلى أو الزمالك كلام غير واقعي، وقال عبد الحكيم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، المباريات الوحيدة التى كان يخصم منا فيها فلوس كانت مباريات الأهلي، وكابتن مختار كان يظل فى حالة عصبية جداً إذا خسرنا من الأهلى وكان يخصم لنا دوناً عن أى مباراة أخرى، ويقول لنا "الناس بتقول عنى إنى بفوت للأهلي".

وأضاف لاعب بتروجت السابق، تصريح محمد عبد الجليل ليس خاطئاً بالعكس هذا أمر يحسب له، ولكن لأنه كان يلعب فى الأهلى تم اتخاذ التصريح ضده.

وأشار عبد الحكيم إلى أن موسيمانى سيميل إلى راحة لاعبين كثر فى مباراة المقاصة، للتفكير فى مباراة نهائى أفريقيا، وهذا سيكون قرار صائب.

ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

ويدير محمود عاشور مباراة المقاصة والأهلي، ويساعده كل من أحمد نوفل وعماد العقاد، ومحمد إبراهيم الدسوقى حكما رابعا، وسيتواجد الثنائى طارق مجدى وعاطف حسين لتقنية الفيديو "VAR"، وسيكون ذلك الاختبار الأخير لمحمود عاشور قبل السفر إلى اليابان للمشاركة كحكم فيديو فى مسابقات كرة القدم بأولمبياد طوكيو الشهر الجاري.