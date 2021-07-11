شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو الأهلى سعرا مبدئيا لبيع المالى أليو ديانج، نجم وسط الفريق، حال الاستقرار على بيعه نهاية الموسم الجارى، ورغم تمسك إدارة الأهلى بتواجد ديانج إلا أن المقابل المادى المرتفع المتوقع حال بيعه دفع الإدارة الحمراء للتفكير جدياً فى بيع اللاعب، ولكن لن يتم مناقشة الملف إلا بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها السبت المقبل فى المغرب.

وأكد مصدر داخل إدارة الأهلى أن إدارة ناديه لن تفكر فى التفريط بأليو ديانج بسعر أقل من 8 ملايين يورو، ما يعادل 130 مليون جنيه، خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر ودخول العديد من الأندية فى مفاوضات لضمه.

وتلقى اليو ديانج حتى الآن عرضين من ناديين خلال الفترة الماضية، وهما جالاتا سراى التركى والعين الإماراتي، ويُفضل ديانج الانتقال لجالاتا سراى عن اللعب للعين الإماراتى رغم أن المقابل المادى الذى سيحصل عليه فى تركيا سيكون أقل، ولكن رغبة اللاعب فى اللعب بأحد الدوريات الأوروبية هى المحرك له فى وجهته المقبلة حال الرحيل عن الأهلى بشكل رسمي، فى الوقت الذى يُفضل الأهلى، حال الاستقرار على بيع ديانج، التفريط فيه للعين خاصة أن عرض العين الإماراتى ضخم للغاية وقابل للزيادة.

وطلب العين الإماراتى ضم ديانج مقابل 6 ملايين دولار، ما يعادل 90 مليون جنيه، فى الوقت الذى عرضت أيضاً إدارة العين على الأهلى استعارة اللاعب لمدة موسم حال عدم وجود رغبة من الأهلى فى بيع اللاعب حالياً، فى الوقت الذى لن يتخطى عرض جالاتا سراى حاجز الـ3 ملايين دولار وفقاً لتأكيدات وسيط الصفقة للإدارة الحمراء.