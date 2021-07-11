شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شادى محمد خارج أمم أفريقيا 2010 بسبب الهزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد المطبخ الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

لم يشارك شادى محمد لاعب الأهلى السابق والمنتخب الوطنى مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا 2010 رغم مشاركته فى النسخة السابقة من البطولة 2008 مع المنتخب، والسبب فى ذلك الدعابة التى كان يقوم بها خلال المعسكرات.

تسببت الدعابة بين شادى محمد وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أثناء أحد المعسكرات قبل بطولة 2010 فى حرمان اللاعب من المشاركة حيث كان يتحدث بأسلوب طريف ويطلق النكات فى حضور بعض اللاعبين.

وكان شادى محمد يتحدث فى المعسكر مع سمير زاهر فى وجود عدد من زملاؤه، حيث أنه معروف عن لاعب الأهلى خفة دمه فى المعسكرات ووصل هزار شادى ونكاته إلى المعلم.

دعابة شادى محمد وصلت إلى مسامع شحاتة فغضب واتخذ قرار سرى وقتها بعدم مشاركة شادى مع المنتخب وبالفعل لم ينضم مدافع الأهلى السابق لمعسكرات المنتخبات من بعدها.