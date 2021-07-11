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شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخضع لمسحة كورونا الثانية قبل السفر إلى طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى المنتخب الأولمبى بقياد شوقى غريب، صباح اليوم الأحد، المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا خلال معسكره المغلق قبل السفر لليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.
وتعتبر هذه المسحة هي الثانية فى المعسكر الحالى، ويتبقي مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.
الونش
شوقى غريب
فتوح
وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.
وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.