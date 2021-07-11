شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخضع لمسحة كورونا الثانية قبل السفر إلى طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المنتخب الأولمبى بقياد شوقى غريب، صباح اليوم الأحد، المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا خلال معسكره المغلق قبل السفر لليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وتعتبر هذه المسحة هي الثانية فى المعسكر الحالى، ويتبقي مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.



الونش



شوقى غريب



فتوح

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.