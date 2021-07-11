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المنتخب الأولمبى يخضع لمسحة كورونا الثانية قبل السفر إلى طوكيو.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أجرى المنتخب الأولمبى بقياد شوقى غريب، صباح اليوم الأحد، المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا خلال معسكره المغلق قبل السفر لليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

 

وتعتبر هذه المسحة هي الثانية فى المعسكر الحالى، ويتبقي مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.

 

الونش
الونش

شوقى غريب
شوقى غريب

فتوح
فتوح

 

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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