شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الجودو 15 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات وكذلك موعد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، لاختيار المجلس الذى سيقوم الجودو خلال السنوات المقبلة.

وتحدد فتح باب الترشيح ليكون يوم 15 يوليو الجارى، على أن يستمر لمدة أسبوع، ثم تقام الانتخابات يوم 16 أغسطس المقبل.

وأعلن الترشح للانتخابات حتى الآن على منصب الرئاسة كل من مطيع فخر الدين الرئيس الحالى، وكذلك مرزوق محمد نائب الرئيس الحالى.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر إقامتها 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس، فى إنجازاً جديداً يضاف لإنجازات الرياضة المصرية .

وقال رئيس اتحاد الجودو، إن مصر أصبحت قبلة للبطولات الدولية والقارية، وأثبتت أنها قادرة على تنظيم واستضافة أى حدث مهما كانت أهميته وقوته، وعدد الدول المشاركة به، لتكون رائدة فى القارة الأفريقية.