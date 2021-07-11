شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف الموقف النهائي من ضم المهدي سليمان لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية تضارب الأنباء حول مفاوضات يُجريها النادي الأهلي مع بعض حُراس المرمى لتدعيم هذا المركز، وتداولت أنباء الفترة الماضية حول دخول الأهلي فى مفاوضات مع المهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

مصدر في الأهلي نفى هذه الأنباء تماماً وأكد أن الأهلي لا يُفكر في ضم أى حارس مرمى خلال الصيف الجاري، وكشف المصدر أن فكرة تدعيم حراسة مرمي الأهلي مؤجلة فى الفترة الحالية لأن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني لم يطلب ضم حارس مرمى الصيف الجاري، وأوضح المصدر أن موسيماني مُقتنع بثلاثي حُراس الفريق حالياً، محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ومعهم الحارس الرابع حمزة علاء.

وربط البعض بين انتهاء تعاقد المهدي سليمان مع بيراميدز في الموسم القادم وبين انتقاله للأهلي خاصة في ظل وجود أزمة بين الحارس وبين إدارة ناديه، إلا ان اصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي قد يُعيد الحارس من جديد لحسابات بيراميدز ليتواجد بجوار الحارس الأساسي لبيراميدز شريف اكرامي.

من ناحية أخرى، أكد النادي الأهلي دعمه التام للاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" الذي خرجت تقارير وأنباء تُشير إلى تفكير إدارة القلعة الحمراء فى الاستغناء عن اللاعب خلال الصيف الجاري.

وحرص مسئولو الأهلي على التأكيد لـ كهربا على أهمية دوره مع الفريق وعدم التفكير إطلاقاً في الاستغناء عنه خلال الصيف الجاري، وعقد أكثر من مسئول بالأهلي جلسات خاصة مع كهربا الفترة الماصية أكدوا له خلالها أنه مُستمر مع الفريق.

وتأتي جلسات مسئولى الأهلي مع كهربا بعدما خرجت أنباء تُشير إلى تفكير القلعة الحمراء في الإستغناء عن اللاعب الصيف الجاري بدعوى عدم ظهوره بمستوى جيد الفترة الماصية وهي الأنباء التى حرص مسئولو الأهلي على نفيها شكلاً وموضوعاً بل والتأكيد للاعب على إنه عنصر أساسي في الفريق ولا نية للتفريط فيه.

ولا يشارك كهربا بشكل أساسي مع الأهلي الفترة الماضية وإن كان بيتسو موسيماني يدفع به كبديل في مباريات الفريق الأخيرة ويحتاج اللاعب مزيداً من التركيز والإجتهاد من أجل إثبات نفسه مع الفريق خاصة في ظل حالة الدعم الواضحة التى يتلقاها من الجهاز الفني ومسئولو القلعة الحمراء.

ويتواجد كهربا في قائمة الأهلي التى ستخوض في السابعة من مساء اليوم ،الأحد، مباراة قوية أمام مصر المقفاصة بالسويس في الدوري المصري قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل خوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.