شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية طاهر محمد طاهر لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق للسفر إلى المغرب وخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو الجارى، ويأتى تأكيد الجهاز الطبى للأهلى بعد غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة المقاصة فى الدورى الليلة.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباراة المقاصة الليلة للإصابة بآلام فى أحد أصابع القدم، وهى الإصابة التى يؤكد الجهاز الطبى أنها بسيطة ولن تمنع سفر اللاعب مع الأهلى للمغرب بعد غد، الثلاثاء، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع مصر المقاصة باستاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية فى ظل رغبة المارد الأحمر فى مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويدخل الأهلى اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة مصر المقاصة من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التى ينوى الفريق الأحمر تطبيقها فى مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدورى ومطاردة الزمالك الذى ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه عمرو السولية نجم خط الوسط الذى غاب عن مواجهة المقاولون لمنحه مزيد من الراحة فى ظل ضغط المباريات، فيما يستمر غياب الثنائى وليد سليمان ومحمد محمود للإصابة.