شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود عاشور فى مواجهات الأهلى والمقاصة قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

ويدير محمود عاشور مباراة المقاصة والأهلي، ويساعده كل من أحمد نوفل وعماد العقاد، ومحمد إبراهيم الدسوقى حكما رابعا، وسيتواجد الثنائى طارق مجدى وعاطف حسين لتقنية الفيديو "VAR"، وسيكون ذلك الاختبار الأخير لمحمود عاشور قبل السفر إلى اليابان للمشاركة كحكم فيديو فى مسابقات كرة القدم بأولمبياد طوكيو الشهر الجاري.

وأدار محمود عاشور 11 مباراة هذا الموسم فى الدورى، واحتسب عشر ركلات جزاء من بينها أربع ركلات فى مباراة غزل المحلة والإسماعيلى.

وأدار محمود عاشور مباراة واحدة للأهلى هذا الموسم كانت أمام إنبى وفاز المارد بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة، بينما لم يدر أى مباراة لمصر المقاصة هذا الموسم.

إجمالا أدار محمود عاشور 25 مباراة للأهلى بواقع 23 مباراة فى الدورى ومباراتين بالكأس، وأدار محمود عاشور أربع مباريات سابقة للأهلى أمام مصر المقاصة، انتهت الأولى بفوز المارد الأحمر 4-1 فى موسم 2013-2014، وانتهت الثانية بفوز الأهلى 2-0 فى موسم 2014-2015، وانتهت الثالثة بفوز المارد الأحمر 2-1 فى موسم 2017 -2018 وانتهت الرابعة بفوز الأهلى 3-0 فى موسم 2018- 2019.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازالت لديه ست مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33.