شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب.. عميد نادى أبو البنات فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، يمتلك عدة ألقاب فى مسيرته أطلقها عليه الجمهور والنقاد إلا أن لقب أبو البنات يظل الأقرب إلى قلبه.

عماد متعب وبناته ألقاب عماد متعبمن بين ألقاب عماد متعب، جلاد الحراس وملك الـ +90، والمتعب والقناص، بالإضافة إلى أبو البنات، حيث أن لديه بنتين هما تمارا وسيلين.

عماد متعب ووزوجته وبناته

ولا تمر مناسبة إلا وتظهر البنتان فيها حيث تصطحبهما والدتهما فى المباريات، أو يتم نشر الصور الخاصة بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى تلقى إعجاب وإشادة المتابعين.

عماد متعب وبناته عماد متعب أبو البناتوسبق لعماد متعب فى قائمة أبو البنات كل من محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى عماد متعب أبو البناتوسبق لعماد متعب فى قائمة أبو البنات كل من محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول ، حيث أنه أب لبنتين هما مكة وكيان، وأحمد الشيخ حيث لديه بنتان أيضا مكة وكايلا، وكذلك حازم إمام الكبير فهو أب لثلاثة بنات "هيا وتاليا ولولوه".

عماد متعب وبناته