ردا على اتهامات التفويت.. طارق يحيى: "كلام أطفال.. وربنا يشفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

انتقد طارق يحيى رئيس قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، من يرددون نغمة اتهام المدربين بالتفويت أمام الأهلي أو الزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، قال يحيى: "دي قلة أدب، من يردد هذا الكلام ربنا يشفيه، أنت كمدرب تحترم نفسك وتاريخك".

وأضاف: "أنا فزت على الزمالك أكثر من الأهلي.. أي مدرب أهلاوي أو زملكاوي عندما يتولى تدريب أندية أخرى تكون لديه الرغبة في الفوز عليهم".

وتابع: "ما يقال لا ينتقص من قيمة أي مدرب داخل ناديه، هذا كلام أطفال".

وواصل: "من يرددون تلك النغمة، أشخاص لا يعلمون تاريخ هؤلاء المدربين وقتما كانوا لاعبين".

وأكمل: "الانتماء للأهلي والزمالك ليس له علاقة بالعمل".

وتطرق يحيى للحديث عن منتخب مصر، وقال: "مع احترامي لحسام البدري مدرب منتخب مصر، لو كنت مدرب للمنتخب لازم شيكابالا يكون موجود"

وأردف: "المنتخب لا يضم لاعبين كُثر أصحاب حلول فردية، كل ما زاد عدد اللاعبين المهاريين في المنتخب كل ما زاد الجانب التهديفي.. عندما يغيب ميسي عن الأرجنتين لا نشعر بالمنتخب، لابد من تواجد لاعبين مهاريين أمثال شيكابالا، أوباما، أفشة، مصطفى فتحي"

وأتم: "السن ليس عامل، كيليني مدافع ايطاليا عنده 36 وبيلعب أساسي مع منتخب بلاده في يورو".