مدرب حراس بيراميدز يكشف أسباب استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف خالد عبدالله، مدرب حراس مرمى بيراميدز، أسباب استقالته من منصبه خلال الفترة الماضية بعد تعاقد النادي مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "البلدوزر" عبر قناة "الشمس": "كنت سعيدا بالتجربة التي خضتها مع بيراميدز وأشكر الإدارة والمهندس محمود عيد وهاني سعيد المدير الرياضي للفريق".

وأضاف: "عندما جاء المدير الفني الجديد كان له رغبة في جلب مدرب حراس أجنبي كان يعمل معه في الدرجة الثانية باليونان ويعرف طريقته".

وتابع: "كانت إدارة بيراميدز متمكسة بوجودي كما رحَّب المدرب تاكيس باستمراري مع الفريق لكن مع وجود تعاون مع مدرب الحراس الأجنبي ويكون هناك مدربان لحراس المرمى في وقت واحد".

وأتم عبدالله قائلا: "لم أرغب في الدخول في تفاصيل مع تاكيس رفضت الفكرة وفضَّلت رفع الحرج عن المدرب والإدارة وتمسكت بالاعتذار عن عدم استمراري مع الفريق احتراما للمكان ولنفسي".