"في حضور ترامب".. ماكجريجور يودّع بطولة "يو إف سي" بإصابة مروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعرض الإيرلندي كونور ماكجريجور، نجم الفنون القتالية لإصابة مروعة في نزاله مع الأمريكي داستن بوارييه في بطولة "يو إف سي" التي ودعها الأول بالخسارة بالضربة القاضية الفنية.

وتعرض ماكجريجور الذي يصنف الرياضي الأعلي دخلاً للعالم العام الماضي وفقاً لمجلة "فوربس" للإصابة بكسر مضاعف في قصبة الساق أمام منافسه الذي استغل سقوطه ليمطره بوابل من اللكمات والركل قبل أن تننهي الجولة الأولى.

وكان من المفترض أن يستمر النزال الذي أقيم أمام أمام حشد كبير في ساحة "تي موبايل أرينا"بمدينة بارادايس الأمريكية في حضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخمس جولات إلا أن إصابة النجم الإيرلندي دفعت لجنة الحكام إلى إنهاء المباراة بما يعرف بـ"التوقف الطبي" ما يعني خسارة ماكجريجور بالضربة القاضية وفق قواعد اللعبة.

وأطلق ماكجريجور تصريحات نارية قبل بداية المباراة هدد فيها منافسه الأمريكي بـ "قتله" وسيجعله يغادر الساحة على نعش ليغادر الأول على نقاله بعد إصابته.

وعلق بوارييه على فوزه قائلاً: "القدر لعب دوره لمعاقبة الأيرلندي المتعجرف".

بطولة القتال غير المحدود (UFC)، هي شركة لفنون القتال المختلطة (MMA) مركزها في الولايات المتحدة وتعرض العديد من الأحداث القتالية في جميع أنحاء العالم بثمانية أوزان وفقاً لقواعد فنون القتال المختلطة.