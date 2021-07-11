دي ماريا: كان علينا الفوز بكوبا.. ويكشف رسالة ميسي قبل النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

علق آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، على تتويجه مع المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا بعد التغلب على البرازيل بهدف دون رد في مباراة النهائي التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة (22) ليقود منتخب بلاده للقب غائب منذ عام (1993).

وقال دي ماريا بعد المباراة: "كانت تجربة لا تُنسى.. ميسي قال لي شكرًا، شكراً له!".

وأضاف: "لقد أخبرني (ميسي) أن هذا النهائي سيكون لي، وسيكون تعويضًا عن أنني لم أستطع اللعب في النهائيات السابقة.. كان يجب أن يكون اليوم للتتويج وكان كذلك."

وأضاف: "أنا سعيد لبناتي وزوجتي ووالدي وكل من ساندونا ولكل الجماهير التي دعمتنا".

وتابع أفضل لاعب في النهائي: "البطولة كانت ستقام في الأرجنتين وانتهى بنا الأمر لتقام في البرازيل.. كان علينا الفوز بها وفعلنا".

وأتم لاعب باريس سان جيرمان حديثه قائلا: "كأس العالم قادمة قريبا وهذا دفعة كبيرة".