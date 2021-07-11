الصحف الكتالونية تنهال بالمديح على البطل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انهالت الصحف الكتالونية بالمديح على ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني بعد حصد لقب كوبا أمريكا بالفوز على البرازيل 1-0 فجر الأحد على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية للبطولة.

وسجل أنخيل دي ماريا هدف الفوز الأرجنتين ليمنح منتخب التانجو لقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 28 عاما وللمرة الـ15 في تاريخه.

وفاز القائد ليونيل ميسي بأول لقب له في البطولات الكبرى مع المنتخب الأرجنتيني بعد سلسلة من المحاولات التي لم يُكتب لها النجاح.

وتألق ميسي بشكل لافت في البطولة القارية حيث تصدر قائمة الهدافين بتسجيله أربعة أهداف وصناعته لخمس تمريرات حاسمة، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن أفضل لاعب في البطولة لم يكن بحاجة لإظهار أفضل مستوى له في النهائي ليحتفل بأول لقب له على الإطلاق مع منتخب الأرجنتين.

وأضافت أنه كان على ميسي أن ينتظر أكثر من عقد ليكون بطلاً مع الأرجنتين، ليأتي اليوم الذي يكفي ميسي لإثبات أنه لا يزال الأفضل على كوكب الأرض.

وتابعت الصحيفة: "ألقوا باللوم على أفضل لاعب في العالم لعدم الاحتفال بالألقاب مع منتخب بلاده، حسنًا، علينا الآن أن نبدأ في البحث عن أعذار جديدة من تحت الحجارة".

من جانبها، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقريرها عن المباراة: "بعد إطلاق صافرة النهاية، سقط ميسي على ركبتيه في أرض الملعب ويغطي وجهه ويبكي، هذه المرة، أخيرًا، لم تكن دموع حزن، هذه المرة هي صرخة البطل".

وأضافت: "أول ما فعله رفاق ميسي هو الركض نحوه من أجل عناقه، إنها الصورة الأخيرة للنهائي الأعظم، الأكثر حلمًا، الصورة التي تستحق أن تكون بمثابة كأس العالم تقريبًا، ضد البرازيل وفي ماراكانا".

وأكملت: "هذه اللعبة الرائعة لا يمكن أن تسمح لميسي، الأفضل، ألا يكون بطلاً مع فريقه، هناك ليو والأرجنتين متحدان في الاحتفال ستبقى خالدة في التاريخ".