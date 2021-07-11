"الجميع لعب من أجل ميسي".. مشاهد استثنائية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) للمرة الأولى منذ 28 عاما بالفوز على مضيفه البرازيلي 1 /صفر فجر الأحد على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية للبطولة.

وفاز القائد ليونيل ميسي بأول لقب له في البطولات الكبرى مع المنتخب الأرجنتيني بعد سلسلة من المحاولات التي لم يكتب لها النجاح.

وتألق ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات من قبل، بشكل لافت خلال النسخة المنقضية من البطولة القارية حيث تصدر قائمة الهدافين بتسجيله أربعة أهداف وصناعته لخمس تمريرات حاسمة.

ولعل اللحظة الأبرز خلال المباراة، عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، وانطلق الجميع نحو القائد ليونيل ميسي، ليحتفلوا معه باللقب الأغلى في مسيرة الاستثنائي "ليو"، وهو يبكي فرحاً بالحلم الذي تحقق.

لقد انتظر ميسي هذا اللقب كثيراً، حاول مراراً وتكراراً، اعتزل دولياً بعد أحد المرات متأثراً بمرارة الخسارة، لهذا احتفل الجميع بـ"ميسي"، واحتفل ميسي نفسه وكأن "كوبا أمريكا 2021" هي أول ألقابه.

مسيرة استثنائية للاعب خيالي، تُوجت أخيراً بلقب كان يحلم به، أسعد بلاده وشعبه، خطف لقباً من ملعب "ماراكانا" الشهير، من معقل الغريم والمنافس، من أمام أعين "صديقه نيمار"، يا لها من فرحة يا ليو.