حارس الأرجنتين: "حلم ميسي" أغضب زوجتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، أنه لا يجد كلمات لوصف شعوره بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا، مشيرا إلى أنه مازال لا يعرف ابنته حتى الآن لأنه لا يستطيع مقابلتها.

وتُوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2020 بعد الفوز على البرازيل في المباراة النهائية للمسابقة بهدف نظيف حمل توقيع أنخيل دي ماريا.

وقال مارتينيز في تصريحات بعد المباراة: "لا توجد كلمات لشرح هذه اللحظة".

وأضاف: "لقد كان حلما كنت أحلم به عندما كنت صبيا، ذهبت إلى آرسنال في عمر 17 عاما بحثًا عن حياة أفضل لعائلتي، وبعد الكثير من الجهد، حانت هذه اللحظة في ملعب ماراكانا".

وعن تتويج ليونيل ميسي بأول ألقابه الدولية، قال مارتينيز: "لقد قلتها قبل بضعة أشهر، أردنا منح لقب إلى اللاعب الأفضل في العالم، أخبرت زوجتي أن هذا كان حلمي لكنها أغضبتني، وما زلت لم أقابل ابنتي حتى الآن".

وواصل: "أريد أن أستمتع باللقب مع عائلتي وأعانق ابنتي، مررت بأشياء كثيرة، وأشخاص لم يثقوا بي، لكن هذا اللقب سيبقى خالدا في التاريخ، لقد فعلناها".

وأتم حارس أستون فيلا الإنجليزي قائلا: "إن هذا الوباء (فيروس كورونا) يجعل الأرجنتينيين يعانون، وهذا اللقب لهم".

يذكر أن إيميليانو مارتينيز (28 عاما) تم اختياره كأفضل حارس في بطولة كوبا أمريكا، وكان بطل الأرجنتين في نصف النهائي بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيحية أمام كولومبيا، كما حافظ على نظافة شباكه أمام البرازيل في النهائي.