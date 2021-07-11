مروان محسن يتلقى 4 عروض للرحيل عن الاهلي

تلقى مهاجم النادي الاهلي مروان محسن، 4 عروض محلية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد ابتعاده عن المشاركة مع المارد الأحمر في المباريات الأخيرة.

ويرغب مروان محسن في الرحيل عن النادي الاهلي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني واستبعاده من قائمة المباريات، بسبب عدم قناعته بالمهاجم في ظل وجود محمد شريف وصلاح محسن.

وأكد الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت كريم خطاب، أن مروان محسن وصله 4 عروض محلية في مقدمتها نادي الإسماعيلي الذي سبق اللعب له وتألق معه ثم انتقل منه إلى النادي الاهلي.

وأوضح أن نادي سيراميكا كليوبترا يرغب في التعاقد مع مروان محسن، خاصة وأن الأهلي رفض تجديد إعارة المهاجم أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري برصيد 15 هدف، كما يُريد نادي الجونة ضم اللاعب.

وأشار إلى أن العرض الرابع من أحد الأندية الصاعدة حديثًا للدوري المصري وهو فاركو، الذي رصد ميزانية كبرى في إطار إبرام العديد من الصفقات بعدما قرر الاستغناء عن 30% من قوام الفريق الذي كان معه بالدرجة الثانية.

ونوه على أن مروان محسن عقد جلسة مع مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، طالبه بعدم الدخول في صفقة تبادلية وأنه سيحدد النادي الذي سينتقل إليه بناء على العرض المادي، بالإضافة إلى فرصة اللعب في ناديه الجديد.