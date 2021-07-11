صفقات ريال مدريد | عين انشيلوتي ترصد نجم الدنمارك بعد تألقه في يورو 2020

وضع مدرب نادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي عينه على، نجم منتخب الدنمارك، ميكيل دامسجارد، ولاعب سامبدوريا، بعد المردود المميز الذي قدمه خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 المقامة حاليًا.

ولعب دامسجارد دورًا محوريًا في بلوغ المنتخب الدنماركي إلى الدور نصف النهائي، بعدما سجل هدفًا، وصنع هدفين آخرين، إضافة إلى تسجيله هدف آخر في نصف النهائي أمام إنجلترا.

كارلو أنشيلوتي معجب كثيرًا بلاعب الوسط الدنمارك صاحب الـ21 عامًا، ويرى أنه سيكون إضافة قوية على مستوى صناعة اللعب للخط الهجومي، ومن المنتظر أن يتحرك نادي ريال مدريد بشكل رسمي ويستهل مفاوضاته مع نادي سامبدوريا من أجل التعاقد مع نجم منتخب الدنمارك.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال مدريد إذ تقدم بعرض يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو، فإنه يستطيع التعاقد مع لاعب نادي سامبدوريا خلال الميركاتو الصيفي 2021.

الجدير بالذكر أن، لاعب الوسط “دامسجارد” صاحب الـ21 عامًا، انضم إلى سامبدوريا في صيف 2020، ويرتبط مع الفريق الإيطالي بعقد حتى 30 يونيو 2024.