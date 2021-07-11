أمرابط: أمتلك عرضا من نادي إسباني وفينورد الهولندي لم يفاوضني

أكد لاعب نادي النصر السعودي والمنتخب المغربي نور الدين أمرابط، أنه يمتلك أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن العالمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لكنه لم يحسم مستقبله.

وانضم نور الدين أمرابط صاحب الـ 34 عامًا، لصفوف النصر في صيف 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، لينتهي عقده بنهاية الموسم المُنصرم، ولم تتوصل إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر إلى اتفاق لتجديد عقده.

‏وقال أمرابط خلال مقابلة أجراها مع القناة الهولندية ‏ESPN: “قد تكون العودة إلى مالاجا الإسباني خيارًا إذا كان النادي لديه خطة جيدة ويريد القتال من أجل الصعود للدوري الإسباني الممتاز (الليجا)، المشجعين يستحقون أن يفرحوا بالصعود.

وتابع حديثه: “لدي عرض من إسبانيا من فريق يلعب في دوري الدرجة الثانية، ولا يوجد هناك شيء رسمي من نادي فينورد الهولندي للتعاقد معي”.

‏واختتم: “لا يزال لدي وقت حتى نهاية هذا الشهر للتفكير في العروض المقدمة، ولدي مدرب شخصي ولدي صالة ألعاب رياضية صغيرة، إنه ليس تدريب كرة قدم، إنما هو مجرد الحفاظ على لياقتي”.

وسبق للدولي المغربي أن لعب في الدوري اﻹسباني مع نادي مالاجا، بالإضافة إلى فريق ليجانيس الذي تأهل معه إلي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد إقصاء مدريد و الخروج علي يد إشبيلية الموسم الماضي.