الميركاتو الصيفي 2021 | خطوة جديدة تقرب فاران من مانشستر يونايتد

يبدو أن نادي ريال مدريد في طريقه لفقد نجم آخر من نجومه البارزين، بعد رحيل سيرجيو راموس قائد الفريق وقلب دفاعه، إذ كشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، النقاب عن أن الفرنسي رافاييل فاران في طريقه هو الآخر للرحيل في الميركاتو الصيفي 2021، إلى نادي مانشستر يونايتد، رغم إن عقده ينتهي في صيف 2022.

ويعد مدافع ريال مدريد رافاييل فاران هو الهدف الأول لمدرب مانشستر يونايتد جونار سولشاير في الميركاتو الصيفي 2021، إذ يرغب في تأمين خط دفاعه أمام قوة هجوم أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

ولم يتبق أمام اللاعب الفرنسي الدولي سوى عام واحد على عقده الحالي مع الميرنجي، مما يدفع عمالقة الدوري الإسباني إلى بيعه الآن أو خسارته مجانًا في الميركاتو الصيفي 2021.

بينما يريد كارلو أنشيلوتي بقاء الفائز بكأس العالم 2018 في مكانه، إلا أنه لا يبدو أن هناك اتفاق قريب على التجديد.

وفقًا للصحفي إيدو بولو في صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن صفقة نقل فاران إلى أولد ترافورد أصبحت الآن قريبة جدًا من الاكتمال في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال الصحفي على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مانشستر يونايتد بات قريبًا للغاية من إنهاء الاتفاق حول ضم فاران، إذ يرحب المدافع الفرنسي بخيار الذهاب إلى مانشستر، خاصة أن ريال مدريد، ليس لدية مشروع رياضي في الوقت الحالي.

ويأمل يونايتد الآن أن يكون الفرنسي شريكًا لهاري ماجواير في السنوات القادمة ، حيث ستكون ثنائية لديها القدرة على أن تكون الأفضل في الدوري الإنجليزي بأكمله.

ويمكن ضم فاران مقابل رسوم تتراوح بين 40 مليون جنيه إسترليني إلى 50 مليون جنيه إسترليني ، مما يجعله صفقة رابحة في الوقت الحالي.

وقد يستخدم الريال بعد ذلك الأموال من أجل التعاقد مع كليان مبابي ، الذي قد يترك باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية في غضون 12 شهرًا.

والجدير بالذكر أن فاران صاحب الـ28 عاماً، يلعب للريال منذ عام 2011، وكان يرفض حتى وقت قريب أي عرض يقدم له من أي نادٍ، ولكن تفكيره تغير أخيراً، لأن مفاوضات تجديد عقده مع الملكي لم تحرز أي تقدم، ولهذا فضل البحث عن تحدٍ آخر.