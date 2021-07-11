حسين الشحات يُغلق ملف الرحيل عن الاهلي

أغلق جناح النادي الاهلي حسين الشحات، ملف الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد أن وصله أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

ووصل الشحات أكثر من عرض مؤخرًا أبرزهم نادي الحزم أحد الأندية الصاعدة حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة بعدما تألق الشحات في مباراتي الأهلي بالدوري أمام بيراميدز وسموحة، كما أن اللاعب لديه تجربة خليجية بالعين الإمارتي.

من جانبه أبلغ الشحات المُقربين منه بعدما رغبته في الخروج من النادي الاهلي، وأنه كان يحلم بالانضمام للقلعة الحمراء وسيسعى لحجز مقعدًا أساسيًا في التشكيل خلال الفترة المُقبلة.

وأبدى الشحات ارتياحه مع النادي الأهلي حاليًا، خاصة وأن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني اعتمد عليه أساسيًا في المباريات الأخيرة، كما أن يأمل في التتويج بالثلاثية هذا الموسم دوري أبطال افريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

وانضم حسين الشحات إلى النادي الاهلي، خلال الميركاتو الشتوي 2019 قادمًا من نادي العين الإماراتي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عباراة عن نسبة إعادة البيع من المفترض أن يحصل عليها هو.