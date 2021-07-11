كيف يُفكر الزمالك في ملف تجديد عبد الله جمعه؟

يرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق عبدالله جمعه، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك في إطار سياسة اللجنة الحالية بتجديد عقود اللاعبين.

ويتبقى في عقد عبد الله جمعه مع الزمالك موسم أخر وينتهي عقده بنهاية الموسم المُقبل، بعد أن تعاقد معه الأبيض قادمًا من نادي إنبي لمدة 5 مواسم، في الميركاتو الصيفي 2017.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، تؤكد فيه عدم عقد جلسة مع اللاعب من الأساس حتى يحدث خلاف، وأن هناك مواعيد سابقة محددة مدروسة للجلوس مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم، وأن موعد الجلوس مع جمعة مازال لم يحن.

كما أن الزمالك لديه الرغبة في التجديد لجميع لاعبيه، وعلى رأسهم جمعة ولكن في الوقت المحدد المدروس، وهو لن يكون في وسط الموسم أو خلال المرحلة الحالية التي تحتاج للتركيز في البطولات.

واستقرت لجنة الزمالك على طرح فكرة تمديد عقد عبدالله جمعه لمدة موسمين أخرين غير الموسم المُتبقي في عقده، على أن يتم إعارة اللاعب بعدها، خلال الميركاتو الصيفي 2021، حتى يحصل على فرصة المشاركة.

وترى اللجنة أن الأفضل لجمعه هو الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، والاعتماد على الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح.

وتستبعد اللجنة فكرة بيع اللاعب في الوقت الحالي إذ تراه مستقبل الفريق في الجبهة اليسرى، إلا إذا رفض التجديد ووقتها ستُفكر في بيعه خشية أن تخسره مجانًا على طريقة الدولي التونسي فرجاني ساسي، لكنها تنوي حاليًا إقحام جمعه في صفقة تبادلية مع بيراميدز الذي يرغب في ضمه.