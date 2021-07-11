مدرب النصر السعودي يطلب مهلة أسبوعين لحسم مصير مارتينيز

قرر المدير الفني لفريق النصر السعودي البرازيلي مانو مينيزيس، عدم التسرع في حسم مصير لاعب الفريق الأرجنتيني بيتي مارتينيز، سواء بالموافقة على إعارته خلال الميركاتو الصيفي 2021، أو بقائه بقائمة العالمي للموسم الجديد.

وأعلن نادي النصر في إبريل الماضي، غياب مارتينيز عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة بتمدد في الوتر الخلفي للركبة، وذلك بعدما أجرى اللاعب فحوصات طبية في بلاده.

وتسلمت إدارة نادي النصر تقريرًا طبيًّا مفصَّلًا جديدًا، في الساعات الماضية، عن وضع الأرجنتيني بيتي مارتينيز، يؤكد حاجته إلى الاستمرار في برنامجه التأهيلي حتى نهاية ديسمبر المقبل، الأمر الذي يعني عدم الاستفادة من خدماته حتى انطلاق الميركاتو الشتوي 2022.

وطلب البرازيلي مانو مينيزيس من إدارة نادي النصر منحه أسبوعين للبت في مصير بيتي، والحكم فنيًّا وبشكل دقيق على مستويات اللاعبين المحليين، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن اللائحة الجديدة للجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ألغت النظام السابق، الذي ينصُّ على استبدال اللاعبين المصابين، أو إسقاط أسماء اللاعبين مع تحمُّل رواتبهم، ما يعني أن مارتينيز سيبقى في كشوفات النصر، أو سيُعار حتى الميركاتو الشتوي 2022.