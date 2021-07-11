بأوامر جارديم.. مترجمين في الجهاز الفني للهلال

قرر المدير الفني لفريق الهلال السعودي البرتغالي ليوناردو جارديم، ضم المترجم البرازيلي عمرو علي صالح، للجهاز الفني والاستعانة به كمدرب خاص له، بالإضافة إلى استمرار المترجم البلجيكي أحمد موسى.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها البرازيلي عمرو بقلعة الهلال، فقد سبق له أن تواجد مع الزعيم مترجمًا موسم 2013ـ2014 حينما تولى سامي الجابر الإدارة الفنية للفريق، قبل أن ينتقل إلى نادي الشباب مع الجابر عندما درَّب الفريق آنذاك.

وعمل عمرو علي صالح في المنتخبات السعودية، حيث يجيد لغات عدة، من أبرزها الإنجليزية، والبرتغالية، والإسبانية، إضافة إلى العربية، وكانت تجربته بنادي الوحدة محطته الأخيرة في الموسم الماضي.

ومن المُقرر أن يعمل المترجم البرازيلي إلى جانب البلجيكي أحمد موسى، الذي يوجد مع الفريق منذ عام 2010، خلال تولي البلجيكي إيريك جيرتس مهام تدريب الهلال، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وفي نفس الإطار، يقف جارديم على الأداء والمستويات الفنية للاعبين خلال اللقاء التجريبي الذي سيجمعه أمام التعاون اليوم، على ملعب الأمير تركي بن سلطان الرديف في مقر النادي، قبل المغادرة مساء الغد إلى النمسا لتنظيم معسكر خارجي يمتد حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وتركز التدريب الذي جرى أمس في ملعب النادي خلال الفترة المسائية على العديد من التطبيقات الفنية، وكان عدد من اللاعبين خضعوا في الفترة الصباحية لفحوصات طبية شاملة في مستشفى المملكة الشريك الطبي للنادي.