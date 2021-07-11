الميركاتو الصيفي 2021 | توخيل يرفض الاستسلام في صفقة هالاند

يرغب مدرب نادي تشيلسي توماس توخيل، في التعاقد مع إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي 2021، واللاعب منفتح على الانتقال لستامفورد بريدج، حسبما ذكرت صحيفة ميرو البريطانية.

وخطف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، أنظار العديد من الأندية الأوروبية، بسبب أدائه المتميز، منذ انضمامه لفريق بوروسيا دورتموند شهر يناير من عام 2020.

ويضع نادي ريال مدريد المهاجم النرويجي صاحب الـ21 عامًا، على رأس صفقات النادي المتوقعة في الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم الخط الهجومي في المستقبل، وذلك بناءً على ترحيب دورتموند بفتح باب المفاوضات.

وقالت صحيفة ميرو البريطانية:”أن محاولة ضم هالاند إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2021، ستكون نسبتها ضعيفة في حين أن الصيف المقبل سيكون سهلًا للغاية على أي فريق يرغب في الحصول على خدمات النرويجي.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند في تصريحات بشأن مستقبل هالاند:” لم يتغير أي شيء، نخطط للموسم الجديد وهالاند معنا”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مدرب تشيلسي توخيل حريص على ضم النرويجي للبلوز هذا العام على الرغم من أن الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند يبلغ 75 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة البريطانية :”الأمر الذي لايعني مدرب تشيلسي في شيء، حيث يطالب إدارة النادي الإنجليزي بالتواصل مع نادي بوروسيا دورتموند، للوصول إلى اتفاق نهائي من أجل الحصول على خدمات هالاند في الميركاتو الصيفي 2021″.

ويحتاج تشليسي إلى التحلي بالصبر من أجل إنجاز هذه الصفقة، ولكن كل الأمور تشير بأن النادي الإنجليزي واللاعب منفتحان على إتمام تلك الخطوة.