حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. واللاعب يحدد 3 شروط لاتمام الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الترقب والانتظار يعيشها جمهور نادي الزمالك خلال الأيام الجارية بعد تردد أنباء عن انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق ونادي بيراميدز الحال للقلعة البيضاء.

حدد رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، 3 شروط للموافقة على الانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أكدت العديد من التقرير الصحفية أن هناك تفكير داخل إدارة القلعة البيضاء لضم اللاعب خلال الميركاتو المُقبل، ويكشف «الوطن سبورت» حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، خاصة وأن اللاعب لديه بعض من العروض سواء من القلعة البيضاء أو من الأندية الخليجية، وكذلك الخارجية.

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. 3 شروط للاعب

وأكد مصدر مُقرب من رمضان صبحي، في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»:«رمضان لاعب محترف ولا يُمانع من اللعب لنادي الزمالك، حال تلقيه عرضًا رسميًا من قبل مسئولي القلعة البيضاء، ولكن سيكون لديه بعض الشروط وعلى رأسها، أن يحصل على عقد سنوي، لا يقل عن ما يحصل عليه مع نادي بيراميدز».



وأضاف المصدر: «لن يُقبل اللعب للزمالك، إلا بالحصول على قيمة أول موسمين كاش من قبل إدارة القلعة البيضاء، لاسيما وأنه وقع لصفوف بيراميدز لمدة خمس مواسم، حصل منهم على ثلاث مواسم كاش، لعب منهم موسم فقط مع الفريق، ولن يستطيع ترك ناديه إلا بعد سداد قيمة الموسمين، الذي حصل عليهم مُقدمًا».

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. شروط تعجيزية

وأكمل المصدر: «بالتأكيد لن يوافق رمضان صبحي على الانتقال للزمالك، إلا بعد وصول مسؤولي القلعة البيضاء، إلى اتفاق مع إدارة بيراميدز على رحيله، خاصة وأن عقده ممتدًا مع الفريق السماوي لمدة أربع مواسم، خلال الموسم المُتبقي».

وأتم: «حتى الآن رمضان صبحي لم يتلق أي عروض من جانب مسؤولي الزمالك بصورة رسمية، مشيرًا إلى أن اللاعب تركيزة الآن مع المنتخب الأولمبي للظهور بمستوى متميز في أولمبياد طوكيو، وحال تلقيه عروضًا أوروبية، بالتأكيد سيتمنى العودة من جديد للعب في أوروبا.

وكان رمضان صبحي، انتقل لصفوف بيراميدز مع مطلع الموسم الحالي، في صفقة شهدة ضجة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وسط حالة من غضب جماهير النادي الأهلي.