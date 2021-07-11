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«نهائي كوبا أمريكا 2021»..التشكيل الرسمي للبرازيل والأرجنتين

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ليونيل سكالوني وتيتي، المديران الفنيان لمنتخبي الأرجنتين والبرازيل عن التشكيل الرسمي للمنتخبين للنهائي الناري ببطولة كوبا أمريكا 2021، والذي سيجمعهما في تمام الساعة الثانية ، بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب "ماركانا" الشهير بالعاصمة البرازيلية ريودي جانيرو.

تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل، روميرو، أوتاميندي، أكونيا.

خط الوسط: لو سيلسو، باريديس، دي باول.

خط الهجوم: دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، .

البدلاء : أرماني، تاجليافيكو، بيزيلا، أجويرو، ماركيسن، بالاسيوس، جونزاليس، جايدو، أنخيل كوريا، أليخاندرو جوميز، ليساندرو مارتينيز، مولينا.

تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لودي، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو.

خط الوسط: باكيتا، كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: إيفرتون، ، ريتشارلسون.

البدلاء: أليسون بيكر، أليكس ساندرو، إيفرتون ريبيرو، ويفرتون بيريرا، إيمرسون، ميليتاو، فابينيو، فينيسوس جونيور، فيرمينو، باربوسا، أورتيز، دوجلاس لويز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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