شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والمقاصة.. محمد شريف يتطلع للتفوق على بن شرقى فى صراع الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع محمد شريف، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، فى السابعة مساء اليوم الأحد لقيادة المارد الأحمر لتحقيق فوز على مصر المقاصة باستاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بجانب تسجيل هدف يساهم فى تفوقه على المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك فى صراع هدافى الدوري هذا الموسم.

وأثبت محمد شريف أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم شريف واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى فى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر.

وأشعل محمد شريف المنافسة على لقب هدافى الدورى العام للموسم الجاري، بعدما سجل هدفه الثانى عشر فى مسابقة الدورى العام فى شباك المقاولون العرب بالمباراة الأخيرة بالدوري، ليتساوى مع أشرف بن شرقى لاعب الزمالك فى الأهداف، غير أن شريف لعب حتى الآن 22 مباراة فى الدورى، فى الوقت الذى لعب فيه أشرف بن شرقى 25 مباراة.

ويتربع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى سيراميكا، على صدارة هدافى الدورى العام برصيد 15 هدفاً، ويأتى محمد شريف فى المركز الثانى، ويليه أشرف بن شرقى برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

بينما يحتل عمر كمال عبد الواحد مهاجم المصرى المركز الرابع برصيد 11 هدفاً، ويليه أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بنفس الرصيد، فيما يحتل عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار إلى الطلائع المركز السادس برصيد 10 أهداف، ويليه رامى صبرى ومصطفى فتحى بنفس الرصيد.

وبذلك يكون مهاجمو الأهلى قد سيطروا على 3 مراكز فى جدول ترتيب الهدافين، سواء بوجود محمد شريف أو الثنائى المعار، عمرو جمال وأحمد ياسر ريان.

واستطاع محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر وكسب ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 12 هدفا، وكذلك يعتلى قائمة هدافي الأهلي فى أفريقيا برصيد 5 أهداف، حيث يحتل المركز الثاني بقائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 38 مباراة، من بينها 22 فى الدورى و12 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 18 هدفا، بواقع 12 فى الدورى و 5 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.