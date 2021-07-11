شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلى والزمالك فى دورى اليد بالموسم الجديد 23 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد 23 سبتمبر المقبل لإقامة الجولة الثالثة بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022، والتى تشهد مواجهة القمة بين الأهلى والزمالك.

وتشهد مباريات باقى هذه الجولة منافسة بين كل من: البنك الأهلى أمام الطيران وأكتوبر مع الزهور والمعادى مع الجزيرة و أصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوليود و الحوار مع سبورتنج و إستاد المنصور مع سموحة و هليوبوليس أمام الشمس.

الجوله الأولى التي ستقام يوم الخميس 2021/9/16

الزمالك أمام هليوبوليس

الأهلى أمام البنك الاهلى

سبورتنج أمام سموحة

المعادى أمام أكتوبر

الطيران أمام أصحاب الجياد

الزهور أمام الأوليمبي

الجزيرة أمام الشمس

طلائع الجيش أمام الحوار

هليوليدو أمام ستاد المنصورة

الجوله الثانيه يوم الجمعة 2021/9/17

الزمالك أمام الشمس

الأهلى أمام أكتوبر

المعادى أمام البنك الاهلى

الطيران أمام الأوليمبى

الزهور أمام أصحاب الجياد

الجزيره أمام هليوبوليس

طلائع الجيش أمام ستاد المنصوره

هليوليدو أمام الحوار

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن باقى الأسابيع بعد الانتهاء من الجدول .

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلي والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.