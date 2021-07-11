شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع خطة الاعتماد على أبنائه فى المستقبل القريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وضع خطة مستقبلية طويلة المدى من أجل عودة الفريق الكروى الأول للاعتماد على أبنائه الصاعدين من قطاع الناشئين، من أجل عودة الانتماء للقلعة البيضاء والابتعاد عن الحاجة لعدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين يبحثون عن الأموال فقط.

ووضعت إدارة الزمالك خطة مع باتريس كارتيرون هدفها العمل على تطوير قطاع الناشئين وافراز أكبر عدد من اللاعبين المميزون من أجل تطويرهم ومنحهم فرصة الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة من جديد وارتداء قميص الفارس الأبيض.

وتلقى بدر حامد، مدير قطاع الناشئين، تكليفًا من إدارة القلعة البيضاء، بتشكيل الأجهزة الفنية بقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، حيث سيقوم حامد بتشكيل قطاع الناشئين فى الزمالك وأجهزته الفنية للموسم الجديد.

ويستعد فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا عقب تأجيل لقاء غزل المحلة الذى كان مُحددًا له يوم الإثنين الماضى.