شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب .. أرقام لا تنسى فى حياة ملك الدقائق القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك عماد متعب هداف الأهلى ومنتخب مصر السابق، تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها عماد متعب عبر مسيرته سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010

عماد متعب يكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

​أول أهداف عماد متعب مع الأهلي

وسجل عماد متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

عماد متعب وألقاب كأس مصر

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

عماد متعب سجل مع الأهلي 126 هدف فى 320 مباراة

شارك عماد متعب بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .

​عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

عماد متعب وزوجته

عماد متعب يحرز هدفين فى كأس العالم للأندية

شارك عماد متعب فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

عماد متعب يقود منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2003

عماد متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010

عماد متعب

وقضى عماد متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر، ثم يعلن بعدها اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى قبل بداية الموسم الماضى من الدورى المصرى.