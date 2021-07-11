الامارات | كاميرا خاصة ترصد بكاء ميسي بعد التتويج بأول لقب دولي "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا خاصة ترصد بكاء ميسي بعد التتويج بأول لقب دولي "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرا خاصة في نهائي كأس كوبا أمريكا الذي جمع البرازيل مع الأرجنتين بكاء كابتن المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إطلاق صافرة الحكم مباشرة وإعلان فوز الأرجنتين باللقب الدولي الأول للنجم ليونيل ميسي، حيث انخرط اللاعب في البكاء بعد المباراة وتوجه إليه كافة اللاعبين لتهنئته.

يُعد هذا لقب ميسي، الأول في مسيرته الدولية، لينهي عقدة لازمته في 4 نهائيات برفقة منتخب بلاده، وجاءت في أرض البرازيل.

ويعتبر الفوز هو الأول للأرجنتين منذ 28 عاما، وذلك بعدما نجح النجم الأرجنتيني دي ماريا في إحراز هدف الفوز على البرازيل وإحراز لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة 15 لتعادل الرقم القياسي لمنتخب أورغواي.

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