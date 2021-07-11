أولمبياد طوكيو: هزيمة ودية تاريخية لمنتخب السلة الأميركي

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لوس انجليس : مني المنتخب الأميركي لكرة السلة بهزيمة تاريخية هي الأولى له على الإطلاق على يد منتخب من القارة الإفريقية، وذلك بسقوطه السبت في لاس فيغاس أمام نيجيريا 87 90 ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي.

ودخل المنتخب الأميركي مباراته الاستعدادية الأولى من أصل خمس مقررة قبل السفر الى العاصمة اليابانية للدفاع عن لقبه الأولمبي، على خلفية 54 فوزاً مقابل هزيمتين فقط على صعيد المباريات الودية منذ أن سمح للاعبي دوري المحترفين بالمشاركة الأولمبية عام 1992 في أولمبياد برشلونة مع منتخب "الأحلام" الأول.

وتأتي الهزيمة أمام نيجيريا التي تألق في صفوفها لاعب ميامي هيت غايب فينسنت (21 نقطة)، بعد تسعة أعوام من الفوز على المنتخب الإفريقي بفارق 83 نقطة خلال أولمبياد لندن 2012، ما يعطي مؤشراً الى حجم المنافسة التي سيواجهها المنتخب للدفاع عن اللقب الأولمبي الذي توج به في النسخات الثلاث الماضية وفي 15 نسخة من أصل 19 منذ ادراج كرة السلة عام 1936.

وتواجه المنتخب الأميركي الذي يشرف عليه المدرب الأسطورة غريغ بوبوفيتش، مع منافس يعرفه جيداً على صعيد اللاعبين إذ ضم في صفوفه 12 لاعباً في التشكيلة الأولية المكونة من 49 لاعباً يلعبون في "أن بي أيه"، بينهم سبعة شاركوا في لقاء السبت، إضافة الى المدرب الأميركي مايك بروان الذي أشرف سابقاً على كليفلاند كافالييرز ولوس أنجليس ليكرز وتوج بلقب الدوري ثلاث مرات كمساعد لبوبوفيتش بالذات في سان أنتونيو سبيرز عام 2003 ولستيف كير في غولدن ستايت ووريرز عامي 2017 و2018.

ورأى بوبوفيتش أن هذه الهزيمة التي تحققت بغياب ثلاثة لاعبين مشاركين حالياً في نهائي الدوري هم ديفين بوكر (فينيكس صنز) وكريس ميدليتون وجرو هوليداي (ميلووكي باكس)، يجب أن تكون درساً مفيداً وليست "نهاية العالم".

ويدرك بوبوفيتش أن على لاعبيه الذين برز منهم كيفن دورانت بتسجيله 17 نقطة، الارتقاء بمستواهم في طوكيو إذا ما أرادوا تجنب ما حصل في مونديال السلة عام 2019 حين اكتفى المنتخب الأميركي بمركز سابع مخيب جداً.

وقال بوبوفيتش "بشكل من الأشكال أنا سعيدُ لحصول ذلك"، مستطرداً "لكن ما حصل لا يعني شيئاً إذا لم نتعلم منه".

ويخوض المنتخب الأميركي مباراته الاستعدادية المقبلة الإثنين ضد منافس صعب أيضاً هو المنتخب الأسترالي المصنف ثالثاً عالمياً والذي يضم سبعة لاعبين يلعبون في "أن بي أيه" وعلى رأسهم باتي ميلز (سان أنتونيو سبيرز) وجو إينغلز (يوتا جاز).