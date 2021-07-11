شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم كهربا ضد "شائعات" الرحيل في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النادي الأهلي، دعمه التام للاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" الذي خرجت تقارير وأنباء تُشير إلى تفكير إدارة القلعة الحمراء في الإستغناء عن اللاعب خلال الصيف الجاري.

وحرص مسئولو الأهلي على التأكيد لـ كهربا على أهمية دوره مع الفريق وعدم التفكير إطلاقاً في الإستغناء عنه خلال الصيف الجاري ، وعقد أكثر من مسئول بالأهلي جلسات خاصة مع كهربا الفترة الماصية أكدوا له خلالها أنه مُستمر مع الفريق.

وتأتي جلسات مسئولو الأهلي مع كهربا بعدما خرجت أنباء تُشير إلى تفكير القلعة الحمراء في الإستغناء عن اللاعب الصيف الجاري بدعوى عدم ظهوره بمستوى جيد الفترة الماصية وهي الأنباء التى حرص مسئولو الأهلي على نفيها شكلاً وموضوعاً بل والتأكيد للاعب على إنه عنصر أساسي في الفريق ولا نية للتفريط فيه.

ولا يشارك كهربا بشكل أساسي مع الأهلي الفترة الماضية وأن كان بيتسو موسيماني يدفع به كبديل في مباريات الفريق الأخيرة ويحتاج اللاعب مزيداً من التركيز والإجتهاد من أجل إثبات نفسه مع الفريق خاصة في ظل حالة الدعم الواضحة التى يتلقاها من الجهاز الفني ومسئولو القلعة الحمراء.

ويتواجد كهربا في قائمة الأهلي التى ستخوض في السابعة من مساء اليوم ،الأحد، مباراة قوية أمام مصر المقفاصة بالسويس في الدوري المصري قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل خوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.