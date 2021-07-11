شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة ضد الأهلي.. الأحمر فى مهمة الوصول للنقطة 51 بصراع المؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع مصر المقاصة على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

بدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة.

ويتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.

ويتبقى للأهلي 6 لقاءات مؤجلة يخوضها على التوالي قبل انطلاق الجولة 29 للدوري أمام مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا .

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الستة للوصول إلى 66 نقطة وهو ما يضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون ».



وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.



وتعد مباراة مصر المقاصة اليوم «البروڤة» الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال والمقرر لها السبت المقبل.



فيما يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم برصيد 37 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 10 مباريات.