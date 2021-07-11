شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب صيّاد برتبة قناص فى البحر والملعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عماد متعب .. "القناص" من أكثر الصفات التي اشتهر بها نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بفضل مهارته في تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة، وهذه الصفة حقيقية في ملك الـ 90 ليس فقط داخل المستطيل الأخضر ولكن خارجه أيضاً، عندما يمارس عماد متعب هوايته المفضلة في صيد الأسماك.

عماد متعب يتزعم قائمة عشاق صيد الأسماك بين نجوم الكرة فى مصر

ويتزعم القناص عماد متعب مهاجم الأهلي السابق قائمة عشاق صيد الأسماك بين نجوم الكرة فى مصر، لاسيما أن القناص يستغل الفرصة دائماً لممارسة هوايته بصيد الأسماك فيتوجه على الفور للبحر الأحمر لقضاء عدة أيام فى عرض البحر لمداعبة الأسماك واقتناصها من الأمواج مثلما يقتنص الأهداف القاتلة من عمر المباريات.

طقوس عماد متعب مع صيد الأسماك

عماد متعب له طقوس خاصة مع صيد الأسماك، حيث كشفت صور عديدة تم التقاطها للهداف عن غرامه بصيد الأسماك ذات الحجم العائلى فهى عشق خاص لكابتن الأهلى السابق.

عماد متعب ملك الدقائق القاتلة فى الكرة المصرية

عماد متعب قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الاهلى والفراعنة في أصعب أوقات المباريات وأشهرها على الاطلاق هدفه في سيوى سبورت الايفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، كما توج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010



عماد متعب



عماد متعب

عماد متعب



عماد متعب



عماد متعب



عماد متعب