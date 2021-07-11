شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد لحاق الشناوى ولاعبى الأهلى بمباراة إسبانيا بالأولمبياد بعد إلغاء الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد لحاق رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمباراة الأولى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو أمام اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، بعد الغاء الحجر الصحى للفراعنة فى طوكيو.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه إشراك رباعى النادى الأهلى الذين سيلحقون بالبعثة المصرية فى طوكيو بعد مباراة النهائى الأفريقى أمام كايزرتشيفز، وعلى رأسهم محمد الشناوى، فى المباراة الأولى أمام إسبانيا، بعد قرار رفع اسم مصر من الحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، وهو ما وافق عليه الفيفا.

وحصل منتخب مصر الأولمبى على استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لمشاركة لاعبى الأهلى الذين يشاركون فى النهائى الأفريقى فى المباراة الأولى أمام إسبانيا حال وصولهم يوم 19 يوليو الجارى، بعدما كان مقررا وصولهم يوم 17، بسبب إجراءات العزل الصحى، قبل أن يتم إعفاء اسم مصر من الحجر الصحى، وهو ما دفع مسئولى المنتخب الأولمبى للمطالبة بالسماح للاعبى الأهلى بالمشاركة فى المباراة الأولى حال تأخرهم عن الوصول فى يوم 19، ويترقب مسئولو المنتخب الأولمبى رد الفيفا.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا تشكيل لجنة لحل أزمة سفر لاعبى الأهلى من المغرب إلى طوكيو عقب النهائى الافريقى، بحيث يصل اللاعبون يوم 18 يوليو بحد أقصى بهدف الدخول فى العزل الصحى واللحاق بالمباراة الأولى.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.