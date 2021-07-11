شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تتمسك بالقوام الأساسى للفريق الأول وترفض التفريط فى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسكت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق الكروى الأول، رافضين أى فكرة للتفريط فى أحد نجوم الفريق دون موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى يمتلك صلاحية منح الضوء الأخضر لرحيل أو استغناء الإدارة عن أحد اللاعبين.

وأصدرت إدارة الزمالك بيانًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نفت خلاله كل ما أشيع عن الخلاف مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم حول التجديد.

وأكد أعضاء اللجنة أنهم لم يجلسوا مع اللاعب من الأساس حتى يحدث خلاف، وأن هناك مواعيد سابقة محددة مدروسة للجلوس مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم، وأن موعد الجلوس مع جمعة مازال لم يحن، وأن النادي لديه الرغبة في التجديد لجميع لاعبيه، وعلى رأسهم جمعة ولكن في الوقت المحدد المدروس، وهو لن يكون في وسط الموسم أو خلال المرحلة الحالية التي تحتاج للتركيز في البطولات.

وطلب أعضاء اللجنة من جماهير الزمالك الحصول على المعلومات الموثقة السليمة من خلال الموقع الرسمي أو الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.