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قصة صور.. شيكابالا و أدم "هذا الشبل من ذاك الأسد"

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القاهرة - سامية سيد - لا أحد ينكر دور الأب فى حياة أبنه و العكس صحيح ، فنجد دائما أن الأبناء يتمتعون بصفات وراثية من حيث الملامح و الطباع من أباؤهم و هو ما ظهر بقوة على أدم نجل نجم الزمالك محمود عبد الرازق " شيكابالا " الذى أخذ الكثير من ملامح والده التى تميزه .

ونجد أن أدم شيكابالا دائم الظهور مع والده سواء فى التدريبات أو النزهات أو حتى المناسبات السعيدة مثل الأفراح وما إلى ذلك ليخطف الأضواء بقوة .

وظهر محمود عبد الرازق " شيكابالا " صانع العاب فريق الزمالك ونجله أدم  مؤخرا  في فرح يوسف أوباما  الذى أقيم بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس .

و يحرص شيكابالا فى كثير من الأحيان أن يرتدى مجله ملابس تشبه ملابس والده من أخل خطف الأنظار ، و يبدو أنه نسخة مصغرة من والده لذلك حبته الجماهير البيضاء حتى أصبح متواجدا بصفة مستمرة من خلال صوره مع والده على منصات السوشيال ميديا .

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ شيكابالا مع نجله أدم فى الصورالتالية :

 

شيكابالا و أدم وسارة
شيكابالا و أدم وسارة

 

شيكابالا و أدم 1
شيكابالا و أدم 1

 

شيكابالا و أدم 2
شيكابالا و أدم 2

 

شيكابالا و أدم 3
شيكابالا و أدم 3

 

شيكابالا و أدم 4
شيكابالا و أدم 4

 

شيكابالا و أدم فى نادى الزمالك
شيكابالا و أدم فى نادى الزمالك

 

شيكابالا و أدم و سارة فى نزهة
شيكابالا و أدم و سارة فى نزهة
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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