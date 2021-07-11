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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شيكابالا و أدم "هذا الشبل من ذاك الأسد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا أحد ينكر دور الأب فى حياة أبنه و العكس صحيح ، فنجد دائما أن الأبناء يتمتعون بصفات وراثية من حيث الملامح و الطباع من أباؤهم و هو ما ظهر بقوة على أدم نجل نجم الزمالك محمود عبد الرازق " شيكابالا " الذى أخذ الكثير من ملامح والده التى تميزه .
ونجد أن أدم شيكابالا دائم الظهور مع والده سواء فى التدريبات أو النزهات أو حتى المناسبات السعيدة مثل الأفراح وما إلى ذلك ليخطف الأضواء بقوة .
وظهر محمود عبد الرازق " شيكابالا " صانع العاب فريق الزمالك ونجله أدم مؤخرا في فرح يوسف أوباما الذى أقيم بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس .
و يحرص شيكابالا فى كثير من الأحيان أن يرتدى مجله ملابس تشبه ملابس والده من أخل خطف الأنظار ، و يبدو أنه نسخة مصغرة من والده لذلك حبته الجماهير البيضاء حتى أصبح متواجدا بصفة مستمرة من خلال صوره مع والده على منصات السوشيال ميديا .
ويرصد الخليج 365 لقطات لـ شيكابالا مع نجله أدم فى الصورالتالية :
شيكابالا و أدم وسارة
شيكابالا و أدم 1
شيكابالا و أدم 2
شيكابالا و أدم 3
شيكابالا و أدم 4
شيكابالا و أدم فى نادى الزمالك
شيكابالا و أدم و سارة فى نزهة