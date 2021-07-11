شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى مصر المقاصة فى البروفة الأخيرة قبل نهائي أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع مصر المقاصة على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة مصر المقاصة من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه عمرو السولية نجم خط الوسط الذى غاب عن مواجهة المقاولون لمنحه مزيد من الراحة في ظل ضغط المباريات ، فيما يستمر غياب الثنائى وليد سليمان ومحمد محمود للإصابة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات تحفيزية ومحاضرات فنية مع اللاعبين مع اللاعبين للتحدث فيها عن أهمية مباراة المقاصة وضرورة الفوز بها لانها بمثابة البروفة الأخيرة قبل السفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل، ويرغب موسيمانى في إنهاء المباريات المحلية بفوز ثالث على التوالي على حساب المقاصة بعد الفوز على سموحة ثم المقاولون ومن قبلها التعادل مع بيراميدز ليواصل المارد الأحمر بعد العودة من المغرب رحلة الحفاظ على اللقب الذي توج به في آخر 5 نسخ.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدى فتحى وديانج وعمرو السولية في الوسط وأمامهم كهربا ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".

في المقابل يتطلع محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة لتقديم مباراة قوية أمام الاهلى للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة لاسيما أن الفريق لم يحقق الفوز في الدوري منذ فوزه على غزل المحلة في الجولة 25 للمسابقة في 17 يونيو الماضى حيث خسر من زعيم الثغر 2-1 ثم من الزمالك 2-0 بكأس مصر ثم من الزمالك بهدف دون رد في الدوري قبل أن يتعادل 1-1 مع وادى دجلة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الأهلى مكون من :" محمود حمدي ومحمد دسوقي و احمد مودي و أحمد صبيحه و فارس طارق وعبد الله مجدي وسعيد الونش وهشام محمد و أحمد عادل ميسي و شيمس بيكلي وباسم مرسي".