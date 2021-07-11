"عودة أجايي ومفاضلة في الوسط".. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الأحد ضد مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على المقاصة في تمام السابعة مساءً على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة.

ومن المتوقع أن يعود جونيور أجايي لتشكيل الأهلي الأساسي، كما سيعود بدر بانون لمركز قلب الدفاع بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد المقاولون العرب للراحة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون- أيمن أشرف- علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي (أليو ديانج).

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة- جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة (22 جولة)، بينما يتوجد المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة (27 جولة).