سكالوني يعترف: ميسي لعب مصابا أمام البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن ليونيل ميسي قائد التانجو لعب أمام كولومبيا والبرازيل في نصف نهائي ونهائي كوبا أمريكا وهو يعاني من مشكلة في أوتار الركبة.

وتُوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا بالتغلب على منتخب البرازيل بهدف دون رد في مباراة النهائي التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة (22) ليقود منتخب بلاده للقب غائب منذ عام (1993).

وقال المدرب في تصريحات لشبكة "ESPN" البرازيلية: "بالنسبة لي لم شيء يتغير ، ميسي هو الأفضل".

وأضاف: "أود أن أسأل جماهير البرازيل عما إذا كان ميسي يحتاج حقًا للفوز بالكأس ليكون الأفضل.. سيظل الأفضل".

واعترف سكالوني أن ميسي لعب على الأقل آخر مباراتين (نصف النهائي ضد كولومبيا والنهائي ضد البرازيل) وهو يعاني من مشكلة في "أوتار الركبة"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف إلى أي مدى وصلت الإصابة.

وعن مواجهة نيمار ومواساته له عقب نهاية المباارة، أجاب مدرب الأرجنتين: "كان من المستحيل، نيمار بالنسبة لي هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ميسي، لقد لعب مباراة جيدة وكل الهجمات الخطيرة للبرازيل خرجت من قدميه".