أول تعليق لميسي بعد التتويج بكوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أبدى ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، سعادته بعد التتويج ببطولة كوبا أمريكا بالتغلب على منتخب البرازيل بهدف دون رد في مباراة النهائي التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة (22) ليقود منتخب بلاده للقب غائب منذ عام (1993).

وفي تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر "تويتر"، قال ميسي: "إنه أمر جنوني، لا يمكنني التعبير عن السعادة التي أشعر بها، كنت أعرف أنه في مرحلة ما سيحدث ذلك."

وأضاف: "كنت واثقًا جدًا في هذا الفريق الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يتطورون دائمًا، أخبرتهم أنهم سيكونون مستقبل المنتخب الوطني ولم أكن مخطئًا، لقد أظهروا ذلك ، اليوم نحن الأبطال".

وتابع: "هدفنا كان واضحًا وأصبحنا أبطالًا، سعادتي لا توصف وحلمت بها في كثير من الأحيان".

وواصل: "فكرت في عائلتي عندما انتهت المباراة، في كثير من الأحيان كنا نذهب في إجازة ونقضي الأيام الحزينة الأولى معا.. لكن هذه المرة الأمر مختلف."

وأكمل: "أعتقد أن تلك المباراة سيسجلها التاريخ، ليس فقط لأننا كنا أبطالًا لأمريكا ولكن أيضًا لأننا هزمنا البرازيل في بلادهم".

وأتم: "أخبروني أن الناس يحتفلون في كل مكان، أريد أن أشكر سكان روزاريو على التقدير الذي قدموه لي في النصب التذكاري."