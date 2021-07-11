شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول عرض سعودي لضم حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من أحد أندية الوسط فى الدوري السعودي للتعاقد مع حسين الشحات نجم الفريق، وذلك على الرغم من أن الأهلي لا يُفكر حالياً فى الاستغناء عن حسين الشحات الذى يقدم عروضا جيدة الفترة الماضية.

وأكد مسئولو الأهلي أن النادى لم يتلق أية عروض رسمية أو جادة من أندية بالدوري السعودي أو غيرها للتعاقد مع حسين الشحات، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن النادى سيدرس بجدية أى عرض يأتي لحسين الشحات أو أى لاعب بالفريق بعد نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وشهدت الفترة الماضية تألقا واضحا من حسين الشحات الذى سجل فى ثلاث مباريات متتالية خاضها الفريق أمام الترجي ببطولة أفريقيا وبيراميدز وسموحة فى الدوري.

الشحات تخصص أهداف ممتعة فى نصف النهائى الأفريقى

وأصبح حسين الشحات تخصص تسجيل أهداف ممتعة فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، بعدما أحرز هدفا للمارد الأحمر فى شباك الترجى التونسى بعد مجموعة تمريرات سحرية من لاعبي الأهلي انتهت بوضع الشحات للكرة فى مرمى معز بن شريفية، ليعلن وصول المارد الأحمر لنهائى دوري الأبطال الأفريقى بالفوز ذهابا وإيابا برباعية دون رد.

وفى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وبعد فترة صيام طويلة عن التهديف سجل "حسين الشحات" الهدف الثاني للأهلي فى شباك الوداد المغربى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى بطريقة "مارادونية" في الدقيقة 26، بعد أن انفرد بالمرمى، وقام بمراوغة مدافع الوداد مرتين، وإسقاطه أرضًا، قبل أن يسدد الكرة بكل سهولة في مرمى الضيوف فى هدف وُصف بأنه الأجمل على الإطلاق فى النسخة التى تُوج الأهلى بطلا لها بعد الفوز على الزمالك فى النهائى بهدفين مقابل هدف.